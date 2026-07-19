Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer dönemine oldukça hızlı başlarken son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yalnızca Lesley Ugochukwu'yu açıkladı. Sarı-Kırmızılılarda Icardi ile yolların resmen ayrılmasının ardından düğmeye basıldı, transfer adımları hızla atılmaya başlandı.

FERNANDES TAMAM GİBİ SIRA MANU'DA

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Portekizli dünya yıldızı Bruno Fernandes için girişimlerini hızlandırdı. '10 numara'ya yıldız bir isim getirmek isteyen Sarı-Kırmızılıların, geçen sezon Premier Lig'de asist rekoru kıran 31 yaşındaki Fernandes için pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu ifade edildi.

Haberde, Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtildi. Yönetimin, yıldız futbolcunun maaşını karşılamaya hazır olduğu ve ilerleyen günlerde kulübü Manchester United ile bonservis pazarlığına başlayacağı kaydedildi.

GEÇEN SEZON REKOR KIRDI

31 yaşındaki Portekizli yıldız, geçen sezon Manchester United ile Premier Lig'de 21 asiste imza atarak lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan futbolcusu oldu. Usta ayak, arkadaşlarına yaptığı servislerin yanı sıra 9 gol attı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 35 milyon euro...