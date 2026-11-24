Türk voleybolunun Avrupa'daki lokomotifi VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında taraftarı önünde sahne alıyor. Sarı-siyahlı ekip, 25 Kasım Çarşamba günü Belçika temsilcisi Asterix Avo'yu konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Portekizli başhakem Vitor Alexandre Goncalves ile İngiliz yardımcı hakem Dominik Biegajlo görev yapacak.

Beşi namağlup olmak üzere toplam 7 şampiyonlukla organizasyon tarihinde kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduran son şampiyon VakıfBank, A Grubu'nda üst tur mücadelesi verecek. Temsilcimiz grupta Belçika ekibi Asterix Avo'nun yanı sıra Polonya'dan Uni Opole ve Fransa'dan Volley Mulhouse Alsace ile kozlarını paylaşacak.

GUIDETTI'DEN KRİTİK UYARI

Avrupa sahnesinde yeniden boy gösterecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, rakiplerinin eleme turundaki performansına dikkat çekerek oyuncularını uyardı. İtalyan çalıştırıcı, kritik randevu öncesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aralık ayına yaklaşırken Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımıza çıkıyoruz. Bu biraz garip olsa da nihayet başlıyoruz. Rakibimiz Asterix, elemede Porto karşısında oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Genç, yetenekli ve özellikle servisleriyle etkili bir takım. Bu nedenle maç boyunca çok dikkatli olmalıyız. Şampiyonlar Ligi’nde mücadeleye başlayacağımız için büyük heyecan duyuyoruz."