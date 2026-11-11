Norveç temsilcisi HamKam’da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Türk pasaportlu gurbetçi futbolcu Aksel Baran Potur, kış transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kulübüyle olan mukavelesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam eden 23 yaşındaki oyuncunun, yönetimin sunduğu sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

Genç oyuncunun takımdan ayrılma kararı almasının ardından oyuncusunu bedelsiz kaybetmek istemeyen Norveç ekibi, kış transfer döneminde gelecek resmi teklifleri değerlendirme kararı aldı. HamKam'ın oyuncuyu bonservis geliri elde ederek elden çıkarmak istemesi, Süper Lig kapılarını sonuna kadar araladı.

ORTA SAHAYA 'JOKER' TAKVİYE

Yaz transfer döneminde de bordo-mavili kulübün radarına giren ve scout ekibinin olumlu rapor sunduğu Aksel Baran Potur için Trabzonspor kurmaylarının yeniden harekete geçebileceği belirtildi.

1.85 boyundaki futbolcu, modern fiziki yapısının yanı sıra sahada çok yönlü oynayabilmesiyle öne çıkıyor. Merkez orta saha, on numara ve sağ kanat mevkilerinde rahatlıkla görev yapabilen gurbetçi oyuncu, teknik heyetin elini taktiksel anlamda güçlendirebilecek ideal bir profil çiziyor. HamKam’ın satışa onay vermesi halinde bordo-mavili yönetimin resmi temasları hızlandırarak 23 yaşındaki oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

SON İSVEÇ ŞAMPİYONU PEŞİNE DÜŞTÜ

Aksel Baran Potur için yalnızca Türkiye'den değil, İskandinav coğrafyasından da ciddi talipler bulunuyor. İsveç’in önde gelen yayın organlarından Expressen’in haberine göre; Allsvenskan ekipleri IK Sirius ve son şampiyon Mjällby AIF oyuncunun transferi için kıyasıya bir yarışa girdi.

Özellikle geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Mjällby’nin, 23 yaşındaki Türk futbolcuyu yeni sezonda kadrosunun en önemli parçalarından biri haline getirmek için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

23 MAÇTA 9 SKOR KATKISI

Kariyerinde Şubat 2025'te Moss takımından HamKam'a transfer olan Aksel Baran Potur, bu sezon Norveç Eliteserien'de 23 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Orta alandaki üretkenliğiyle göz dolduran genç yetenek, söz konusu mücadelelerde 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek skora doğrudan 9 kez katkı sağladı.

Piyasa değeri 1.5 milyon euro seviyesinde bulunan Potur, milli takım tercihini de Türkiye’den yana kullanmış ve 2023-2024 yılları arasında Türkiye U21 (Ümit Milli) Takımı formasını 8 maçta başarıyla terletmişti.