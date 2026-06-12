Muhalefet liderleri Türkiye’de bir baskın seçim yapılacağını iddia ederken, pek çok “alamet” sayarken, şimdi de savaş ihtimali belirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetimine tepki göstererek önceki gün İsrail Başbakanını hedef aldı. Erdoğan, İsrail’in Akdeniz’deki yayılmacı politikasına karşı çıkarken, Kıbrıs’ın haklarını hatırlattı; Türkiye’nin buna kayıtsız kalmayacağını söyledi ve ülke güvenliğinin Beyrut’tan başlayacağını belirtti.



NETANYAHU'DAN MESAJ



Erdoğan’ın bu sert söylemine İsrail başbakanı Netanyahu, bir sosyal medya mesajı ile yanıt verdi ve Erdoğan’ı Yahudi düşmanlığı ile suçladı. Netanyahu, Gazze’de ülkesinin uyguladğı soykırım politikasını da unutarak, Türkiye’yi suçlayarak “Ahlak dersi verecek en son kişi sensin” dedi. Masumları öldüren İsrail ordusunu de neredeyse melek ilan etti.



Bunun üzerine Erdoğan, bu mesaja sert cevap verdi: “Nasıl bugün Hürmüz’deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa, şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. Eğer Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Arzımevut (vadedilmiş topraklar) hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. Allah’ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.”



Erdoğan dün de Türk Kızılayı etkinliğinde konuştu ve Netanyahu’yu kast ederek, “Hitler’in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır” dedi.



