Piar Araştırma, 11-14 Haziran tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 82 katılımcı ile anket gerçekleştirdi. Şirket, anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankette, katılımcılara, "Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

SEÇMENİN BEKLENTİSİ 'İKTİDAR DEĞİŞİMİ'

Şirketten yapılan detaylandırmada CHP lider parti konumunu oy oranını artırarak devam ettirdiği kaydedildi.

Ayrıca seçmenin önceliğinin "iktidara tepki" değil "iktidar değişimi" beklentisi olduğu vurgulanarak AKP ile seçmen tabanı arasında güven sorunu yaşandığı belirtildi.

Yapılan ankette CHP yüzde 32,5 oy oranıyla birinci parti olurken AKP bir ankette daha yüzde 30'un altında kalmış oldu.

Öte yandan MHP'nin yüzde 8,9'luk oyuyla 3'üncü parti olduğu görülürken Zafer Partisi'nin yüzde 5,4'lük oy oranıyla İYİ Parti'yi geride bıraktığı görüldü.

DEM Parti yüzde 7,7 oy oranıyla 4'üncü, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4,1'le 6'ncı parti olarak konumlandı.

'Kararsızların dağıtıldığı' belirtilen sonuçlar şu şekilde oluştu: