“Türkiye’nin Veri Haritası” araştırmasının 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen son çalışmasına göre YENİ Parti, bir önceki ankete kıyasla oy oranını 0,6 puan artırarak yüzde 31,8 ile ilk sıraya yerleşti.

Araştırmada AKP, yüzde 29,8 oy oranıyla YENİ Parti’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bir önceki ankete göre oy oranı 0,6 puan gerileyen CHP ise sıralamada geriye düştü.

Veri Analisti Murat Kızılboğa tarafından yayımlanan araştırmada DEM Parti yüzde 9 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti’nin ardından MHP ve İYİ Parti sıralandı.

Araştırma, kuruluşunun üzerinden kısa süre geçmesine rağmen YENİ Parti’nin oy oranındaki yükselişe dikkat çekti.

Butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturduğu CHP, araştırmada yüzde 0,6 puanlık düşüşle 6. sırada yer aldı. Buna karşılık YENİ Parti’nin oy oranını bir önceki aya göre 0,6 puan artırması dikkat çekti.

“BU PAZAR SEÇİM OLSA”

24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle 1520 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırmanın finansmanının ise bireysel aboneliklerin katılım paylarıyla karşılandığı belirtildi.

Ortaya şu sonuçlar çıktı:

%31,8 - YENİ Parti (+0,6)

%29,8 - AK Parti (+0,6)

% 9,0 - DEM Parti (+0,2)

% 7,3 - MHP (-0,2)

% 4,4 - İYİ Parti (+0,2)

% 4,2 - CHP (-0,6)

% 3,6 - Yeniden Refah Partisi

% 3,4 - ZAFER Partisi (-0,3)

% 1,8 - Anahtar Parti (-0,1)

% 1,6 - YENİ YOL Partisi (-0,1)

% 0,8 - TİP (-0,2)

% 0,8 - BBP (-0,1)

% 0,5 - HÜDA PAR (+0,1)

% 0,3 - DP

% 0,3 - BTP

% 0,4 - Diğerleri (-0,1)