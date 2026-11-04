Özdemir Araştırma, Ekim 2026 dönemine ilişkin genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
22-27 Ekim tarihleri arasında 31 ilde, 2 bin 6 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, “Bu pazar milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
KARARSIZLAR BLOĞU İLK SIRADA
Anketin ham sonuçlarında yüzde 23,1 ile Kararsızlar Bloğu ilk sırada yer aldı.
AKP yüzde 23 ile ikinci sırada bulunurken, YENİ Parti yüzde 19 oy oranıyla üçüncü sırada ölçüldü.
ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI
Araştırmada partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
- Kararsızlar Bloğu: %23,1
- AKP: %23
- YENİ Parti: %19
- DEM Parti: %7,5
- MHP: %5,5
- İYİ Parti: %5,4
- CHP: %5
- Zafer Partisi: %4,2
- Anahtar Parti: %3,1
- Yeniden Refah Partisi: %2,2
- TİP: %0,7
- Diğer: %1,2