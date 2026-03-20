SER-Ar'ın yaptığı son anketin sonuçları açıklandı.

3-16 MART tarihleri arasında 2200 seçmenle, bilgisayar destekli birebir görüşmelerle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre CHP yüzde 31,9 puanla AKP'yi geride bıraktı. AKP yüzde 30,6 puanla ikinci parti oldu.

Son ankette yer alan kritik bir sonuç da iktidar ortağı MHP'nin baraj altı kalması oldu. Ankete göre MHP yüzde 6,8 puanla Meclis'e giremiyor.

İktidarın Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreci diğer kritik aktörü DEM Parti ise yüzde 9,2 puanla üçüncü parti konumunda.

İşte son anketin sonuçları:



🟥CHP : %31,9

🟧AK Parti : %30,6

🟪DEM : %9,2

🟫MHP : %6,8

🟦ZAFER : %5,7

⬜️İYİ Parti : %5,4

🟩Y.REFAH : %3,9

🟨ANAHTAR : %3,1

🟥TİP : %1,5

⬛️DİĞER : %1,9