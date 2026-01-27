ORC Araştırma, esnaflara ve ev kadınlarına "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunu yöneltti.

20-22 Ocak tarihleri arasında 26 ilde bin 120 küçük ve orta ölçekli esnafla yapılan ankette, esnaflara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusu yöneltildi. Katılımcıların cevaplarına göre CHP yüzde 34,3 ile birinci parti olurken AKP yüzde 29,4 ile ikinci parti oldu.

Araştırmada dikkat çeken bir sonuç da ev kadınlarından geldi. Ev kadınları yüzde 34,9 ile CHP'yi birinci sıraya taşırken

AKP yüzde 32'de kaldı.