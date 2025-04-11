SONAR Araştırma'nın yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçlarına sosyal medyada gündem oldu.

Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 36,6 olurken AKP diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

CHP FARKI YÜZDE 6'NIN ÜZERİNE ÇIKARDI

CHP'nin AKP'ye yüzde 6,2 puan fark attığı görülürken; AKP'nin son 1 ayda yüzde 0,9 eridiği, CHP'nin oyunu yüzde 1,8 artırdığı görüldü.

Böylece sadece yüzde 3,5 olan fark da yüzde 6,2'ye yükseldi.

MHP BARAJ ALTINDA

Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye düştü.

Böylece ankete göre MHP baraj altında kaldı.

MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı.

İşte o çalışma:

GENÇLERİN TERCİHİ BELLİ OLDU

ORC Araştırma'nın 9 Nisan'daki anketinde ise 17-29 yaş aralığındaki gençler arasında CHP'nin yüzde 27,5 ile birinci parti olduğu,

AKP'nin ise yüzde 20,6 ile ikinci parti olduğu görüldü.

İki parti arasındaki fark ise yüzde 6,9 oldu.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASININ İPTALİ VE DAVALAR

Gazeteci Özlem Gürses ise SÖZCÜ TV'de Para Politika programında "çok özel bir araştırma" diyerek duyurduğu ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait verileri de paylaştı.

Katılımcılara, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ilgili, aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?" sorusu yöneltilirken, "Diplomasının iptali doğru bir karardır" diyenlerin oranı yüzde 18,6 olurken; "Diplomasının iptali yanlış bir karardır" diyenlerin oranı yüzde 51,3 oldu.

Araştırmada, "Bu konuda yargının kararını beklemek gereklidir" diyenlerin oranı ise yüzde 22,3 oldu.

"Ekrem İmamoğlu'nun olası bir terör suçundan ceza alması durumunda İBB'ye kayyum atanmasını onaylar mısınız?" sorusuna ise, "Hayır onaylamıyorum" yanıtını verenlerin oranı yüzde 51,1 olurken; "Evet onaylıyorum" diyenlerin oranı yüzde 33,4 oldu.

Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 9,2; "Fikrim yok" diyenlerin oranı da yüzde 6,3'te kaldı.

"İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler sizce eşit ve adaletli şekilde yürütülüyor mu? sorusuna ise yüzde 68,9 oranında "hayır" yanıtı verilirken; katılımcılar "denetimler ve soruşturmalar taraflı bir şekilde yürütülüyor" yanıtını verdi.