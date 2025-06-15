Irak’ın kuzeyinde teröristlerce döşenen mayına basıp yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, 3 Mayıs’ta kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Şehit Özen (31) için 5 Mayıs’ta memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve çok sayıda siyasi ve askeri yetkili katıldı.

Türkiye’nin son şehidi Özen’in şahadetinin üzerinden 40 gün geçti ancak çabuk unutuldu.

Özen’in 40’ıncı gün mevlidinde il protokolünden kimse katılmadı. Oğlunun çabuk unutulduğunu kaydeden baba Hasan Özen, şu sözlerle sitem etti:

Cenaze töreninde şehidin kızı 4 yaşındaki Alya, babasının fotoğrafı kıyafetine takılırken, “toplu iğne babama batıyor” diyerek herkesi ağlatmıştı.

BABADAN SİTEM

“Bugün şehidimizin 40’ını yaptık. Taşınmak üzere olduğumuz evimizde her şey dışarıda ve evimizdeki yine de misafirlerimizi normal ağırlıyoruz. Maalesef oğlumuzun 40’ına yetkililer gelmedi ve ülkemiz için mücadele eden oğlum 40 günde unutuldu. Gelen, gidenden yine de Allah razı olsun. Ben yine oğlumun cenaze töreni gibi kalabalık olsun istedim ama olmadı ve çok üzüldüm.”

Cenazeye koşanlardan tek kişi bile gelmedi

Mevlide, şehidin ailesi, akrabaları, şehit aileleri ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı. Baba Hasan Özen (sağda), cenazede boy gösterenlerin gelmemesine üzüldüğünü söyledi.