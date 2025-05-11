Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Önder Özen’in Afyonkarahisar’daki baba ocağının yıkık dökük hali yürek parçaladı. Baba Hasan Özen oğlunun kendisine “Gerekirse uzmanlık sözleşmemi bir yıl daha uzatırım ama bu evi yaparız. Sen de bize çay demlersin” dediğini açıkladı.

Oktay Yıldırım, baba Özen’i ziyaret etti.

Emekli asker Oktay Yıldırım, 31 yaşında şehit olan Önder Özen’in baba ocağını ziyaret etti. Baba Hasan Özen, şehit oğlu için taziyeye gelen halkı, evin yıkılmasından endişe ettiği için içeri alamadığını anlattı. Evin giriş katının, harabe halinde olduğu, evi ayakta tutmak için tahta kalaslarla desteklendiği görüldü. Baba Hasan Özen, “Ben sizleri yukarıya çıkaramam. Günaha giremem. Yukarıyı sağlam sanıyorlar ama her an yıkılabilir” dedi.

GEREKEN NEYSE YAPARIM

Şehidin operasyon öncesi evine geldiği ve babasına “Gereken neyse yaparım, kredi çekerim, borçlanırım; olmazsa uzmanlık sözleşmemi uzatırım, evimizi yaparız” dediği öğrenildi.

Baba Özen, “Burası yıkılsa yaptırmaya gücüm yok. Önder’i ben okuttum, devletine hizmet etti, bu bana yeter” dedi.

Bir göz odada da yaşarım

Babasının fotoğrafı göğsüne takılırken, “Babama iğne batmasın’’ diyerek herkesi ağlatan 4 yaşındaki torunu Alya’ya sahip çıkan Hasan Özen, “Ben bir göz odada yaşarım, kuru ekmek yerim’’ dedi.

ÇORUMLU ŞEHİDİN EVİ

Şubat ayında da 24 yaşında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun ailesinin köydeki evinin de adeta harabe gibi olduğu görüldü. Aile bu nedenle taziyeleri evlerinde kabul edemedi. Şehidin ailesinin evi SÖZCÜ’nün haberiyle kamuoyuna yansımasından sonra valilik evi yeniden yaptırdı.