2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun son maçında Kolombiya ve Gana karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve Başakşehir'in stoperi Jerome Opoku rakip olarak sahaya çıktı.

Kansas'taki Arrowhead Stadı'nda Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği maçı Kolombiya 1-0 kazandı. Bu sonuçla son 16 turu için son bileti alan Kolombiya, İsviçre'nin rakibi oldu.

Maça 7. dakikada zorunlu değişiklik ile dahil olan Luis Suarez, dakikalar 14'ü gösterirken sağ kanatta girdiği ikili mücadeleden topu kurtarıp, sert bir orta yaptı. Ön direkteki takım arkadaşının temas edemediği topa arka direkte Arias, sağ ayakla şutunu çekti ve ağları buldu.

57. dakikada Orta alanda baskı ile kapılan topla hızla Gana ceza sahasına gelen Arias'ın pasında Luiz Diaz ağları buldu ancak, ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı. Grubunu namağlup lider tamamlayarak son 32 turuna yükselen Kolombiya, Gana'yı da yenerek yoluna yenilgisiz olarak devam etmeyi başardı.

13 DAKİKADA İKİ SAKATLIK

Karşılaşmanın ilk bölümüne sakatlıklar damga vurdu. Henüz dakikalar 7'yi gösterirken Kolombiya'da Jhon Cordoba sakatlık yaşadı ve yerden kalkamadı. Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi ve yerini Luis Suarez'e bıraktı.

13. dakikada ise Gana'da sakatlık krizi yaşandı. Marvin Senaya oyuna oyuna devam edemedi ve arka adalesini tutarak gözyaşları ile sahayı terk etti. Senaya yerine Alidu Seidu oyuna dahil oldu.