Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde ağırladığı Katalan devi Barcelona’ya 4-1’lik skorla boyun eğdi. Ancak bu mağlubiyet, sadece tabeladaki skorla değil; iki kulübün son dönemdeki mali harcama verileri ve sahadaki futbol disiplini arasındaki devasa uçurumla hafızalara kazındı.

SAHADA ACI GERÇEKLER!

Son üç yılda Osimhen, Leao, Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Cimbom, transfere toplam 300,2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek dünya devleriyle yarışır konuma gelmişti. Öyle ki rakip Barcelona dahi aynı süreçte 278 milyon Euro harcamıştı. Ancak saha içi gerçekliği, kâğıt üzerindeki Euro milyonlarını anlamsız kıldı.

İSTATİSTİKLER ANLATIYOR

RAMS Park’taki ürkütücü atmosfere rağmen İspanyol devi elini kolunu sallaya sallaya farklı galibiyete uzandı. 90 dakika sonunda ortaya çıkan istatistikler dikkat çekiciydi. Topla oynama yüzde 65’e 35, isabetli şut 12’ye 2 ve başarılı pas da 584’e 200 Barcelona’nın lehineydi. Sonuç olarak Barça harcamada arkamızda kalsa da yeşil sahada fersah fersah önümüzdeydi!