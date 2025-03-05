Üç yıldır cuma akşamı Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı.
91 hafta boyunca diziyi çeken yönetmen 'Ketche' lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç önceki gün ekibe veda etti.
Kırkavaç, "2022 yılından beri çektiğim 'Kızılcık Şerbeti'ne 91'inci bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV'ye teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)" ifadelerini kullandı.
'Ketche'nin vedasının ardından dizinin yeni yönetmeni Aydın Bulut bugün sete çıktı ve ilk sahnelerini çekti.
Bulut, 'Yeditepe İstanbul', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Dila Hanım' gibi dizileri çekmişti.
DÖRDÜNCÜ SEZON GELEBİLİR
Bu arada gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bir değişiklik olmazsa 4. sezonu da çekilecek.