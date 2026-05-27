Son dönemde peş peşe hayata geçirilen projelerle dikkat çeken Polat Yağcı’nın sahibi olduğu Poll Films imzalı Düğünümüz Var için geri sayım başladı.

Eğlenceli hikâyesi ve adeta “şampiyonlar ligi” olarak yorumlanan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken komedi dizisine sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Başrollerinde Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi sevilen isimlerin yer aldığı Düğünümüz Var’nin kadrosuna başarılı oyuncu Buğra Gülsoy da katıldı.

Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı dizinin, son yıllarda ekrana gelen en iddialı komedi projelerinden biri olması bekleniyor.





Haziran sonunda sete çıkması planlanan yapımın, çok sayıda sürpriz oyuncuyu daha kadrosuna katacağı konuşulurken, sosyal medyada dizi için “Yıllar sonra güçlü bir aile komedisi geliyor” yorumları yapılmaya başlandı.