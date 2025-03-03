İngiltere'de en az 25 gizli polis memurunun, siyasi gruplara sızarak kadınlarla sahte kimlikler altına ilişki yaşadığı ortaya çıktı. The Guardian'ın haberine göre bu kadınlardan bazıları polislerle çocuk sahibi olurken, gerçeği yıllar sonra öğrendiklerinde büyük travma yaşadı.

40 YIL SÜREN GİZLİ GÖREV VE MANİPÜLASYON

Skandal, İngiltere'de 1968'den 2010'a kadar süren gizli operasyonlara dayanıyor. Gizli polisler, özellikle sol görüşlü ve aktivist gruplara sızarak bilgi toplamakla görevlendirildi. Ancak bu süreçte birçok kadınla romantik ve cinsel ilişkiye girerek kimliklerini gizledi. Bazıları sahte kimliklerle uzun süreli ilişkiler yaşadı ve hatta baba oldu.

"20 YILDIR YALANLARLA YAŞAMIŞIM"

Mağdurlardan Jacqui, oğlunun babasının aslında gizli bir polis memuru olduğunu 20 yıl sonra öğrendiğinde hayatının altüst olduğunu söyledi. İlişki yaşadığı polis memuru Bob Lambert, oğulları henüz bebekken ortadan kaybolmuş ve kendisini yurtdışına kaçmak zorunda kalan bir aktivist olarak tanıtmıştı.

50'DEN FAZLA KADIN MAĞDUR EDİLDİ

Şu ana kadar 50'den fazla kadının bu şekilde kandırıldığı biliniyor ancak gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Yıllarca manipülasyona maruz kalan kadınlar, psikolojik istismar ve derin bir güven kaybı yaşadıklarını ifade etti.

KİMLİKLER SAHTE AMA GÖREVLER GERÇEKTİ

Casusların çoğu, doğum ve ölüm kayıtlarını kullanarak sahte kimlikler oluşturdu ve bu kimliklerle yıllarca aktivist gruplara sızdı. Yaklaşık 139 gizli polis, binden fazla siyasi grubu izleyerek özellikle sol hareketleri denetledi. Dört yıl süren görevlerde, aktivistlerin yalnızca eylemlerini değil; özel hayatlarını, banka hesaplarını ve cinsel yönelimlerini bile kayıt altına aldılar.

GERÇEKLER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Olay, ITV'nin "The Undercover Police Scandal: Love and Lies Exposed" adlı belgeselinin yayınlanmasıyla gündeme geldi. Beş kadın; eski partnerlerinin gizli polis olduğunu tespit etmek için yıllarca araştırma yaptı ve kimliklerini ortaya çıkardı. Bazıları, ipuçlarını takip ederek yurtdışına kadar gitti ve arşiv kayıtlarında araştırmalar yaptı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Skandalın patlak vermesiyle birlikte İngiliz hükümeti kamu soruşturması başlatmak zorunda kaldı. Emekli yargıç John Mitting tarafından yürütülen soruşturmada devletin bu operasyonları nasıl yönettiğini ve sorumluların kimler olduğunu araştırıyor.