Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe aldığı fon düzenlemesi ile yatırım fonlarının Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli 30 şirkete (BIST30) yönelik yatırımlarına ayrıcalıklar tanındı.



Düzenleme sonrası en dikkat çeken hamle ise Tera Grubu'ndan geldi. Grup tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Pusula Finans Holding ve bağlı finansal şirketlerinin paylarının devralınmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğü duyuruldu.



TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen



Yapılan resmi açıklamada, satın alma görüşmelerinin ; Pusula Finans Holding'in hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere holding ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlüğü kapsadığı açıklandı.



64 MİLYAR LİRA DEĞERİNDEKİ HİSSELER EL DEĞİŞTİRECEK



Pusula Finans Holding'in Katılımevim üzerindeki yüzde 29,50'lik hissesinin piyasa değeri 64 milyar lira seviyelerinde seyretse de, satışın gerçekleşmesi halinde hisse başına belirlenecek değer hakkında herhangi bir detay aktarılmadı.





Buna karşın devir için anlaşılması ve SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu gibi düzenleyici kuruluşlardan gerekli onayların alınması halinde satış işleminin, son yıllarda Türkiye'de gerçekleşen en büyük pay satış işlemi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Görüşme haberlerinin piyasaya düşmesiyle birlikte günü yüzde 10'a yakın değer kaybı ile tamamlamak üzere olan Katılımevim hisseleri, yüzde 10 yükselişe geçti ve gün içinde yüzde 20'yi bulan fiyat hareketliliği yaşadı.



