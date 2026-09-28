Cape Cod bölgesindeki Wellfleet'te bulunan yavru, kontrollerinin yapılması için yaban hayatı merkezine götürüldü. Elmas sırtlı su kaplumbağası türündeki hayvanın, "bicephaly" olarak bilinen oldukça nadir bir gelişim anomalisi nedeniyle iki başla dünyaya geldiği açıklandı.

İKİ BAŞI DA YEMEK YEMEYE ÇALIŞIYOR

Veterinerlerin ilk gözlemleri yavrunun durumu açısından dikkat çekici sonuçlar verdi. Her iki başın da aktif olduğu, çevresine baktığı ve yiyeceklere ilgi gösterdiği görüldü. Uzmanlar şimdi hayvanın iştahını, büyümesini ve davranışlarını yakından takip ediyor.

Bicephaly, embriyonun gelişimi sırasında meydana gelen nadir bir durum. İki başın tek vücutta gelişmesine yol açan bu anomalide hayvanların iç organlarının ne ölçüde ortak olduğu ise her vakada değişebiliyor.

Bu nedenle yavrunun dışarıdan iki başlı görünmesi, vücudunun iç yapısının nasıl olduğu konusunda tek başına yeterli bilgi vermiyor. İlerleyen haftalarda yapılması planlanan görüntülemelerle hangi organların ortak olduğu ve iki başın aynı vücudu nasıl kontrol ettiği araştırılacak.

SON 5 YILDA YALNIZCA İKİ BENZER VAKA GÖRDÜLER

Yavruyu inceleyen merkez, yüzlerce kaplumbağayla ilgilenmesine rağmen son beş yılda yalnızca iki başka iki başlı kaplumbağa vakasıyla karşılaştığını belirtiyor. Bu nedenle yeni yavru, uzmanlar tarafından son derece nadir bir vaka olarak değerlendiriliyor.

Aynı bölgede 2021 yılında da iki başlı bir elmas sırtlı su kaplumbağası bulunmuştu. O yavrunun altı bacağı vardı. Yapılan incelemelerde iki ayrı sindirim sistemine sahip olduğu ve omurgasının bir bölümünü ortak kullandığı belirlenmişti.

Yeni bulunan yavrunun anatomisinin aynı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Veterinerler yapılacak incelemelerin ardından hayvanın uzun vadede nasıl bir bakıma ihtiyaç duyacağını ve ileride yeniden doğal yaşam alanına bırakılmasının mümkün olup olmayacağını değerlendirecek.

Elmas sırtlı su kaplumbağaları Massachusetts'te tehdit altındaki türler arasında yer alıyor. Genellikle tuzlu bataklıklar ve haliçlerde yaşayan türün yuvalama alanları da koruma altında tutuluyor.