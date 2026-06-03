Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler sonucunda, tüketicilerin sağlığını tehlikeye düşürecek veya gıdanın yapısını değiştirecek nitelikte taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin listesine yenileri eklendi.

LİSTEDE SİRKE DİKKAT ÇEKTİ

Kamuoyuyla paylaşılan güncel listede sirke çeşitlerindeki hileler dikkat çekti. Yapılan laboratuvar analizlerinde, Ankara Yenimahalle merkezli bir firmanın ürettiği gül, ananas, nar, alıç, elma, enginar ile limon-sarımsak-zencefil-bal sirkelerinde boya kullanıldığı belirlendi.

ET VE ET ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE

Bakanlığın yayımladığı listede hileli gıdalar sadece sirke ürünleriyle sınırlı kalmadı. Et ve et ürünleri grubunda faaliyet gösteren pek çok firmanın köfte, kıymalı pide harcı, döner, sucuk ve kavurma gibi ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler saptandı.

Gerçekleştirilen incelemelerde; bazı işletmelerin dana ve kuzu eti olarak sunduğu ürünlere kanatlı eti karıştırdığı, köfte ve kıymalara sakatat (taşlık, kalp) ilave ettiği, hatta bazı numunelerde tek tırnaklı hayvan eti ile soya tespiti yapıldığı kayıtlara geçti.

ZEYTİNYAĞI VE BAL YİNE LİSTEDE

Listenin bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri bölümünde ise zeytinyağlarına tohum ve pirina yağlarının karıştırıldığı, süzme çiçek ballarında ise taklit ve tağşiş yapılarak ürünlerin içeriğinin değiştirildiği laboratuvar raporlarıyla belgelendi.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN GÜNCEL LİSTESİ