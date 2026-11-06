SONAR Araştırma'nın Sözcü TV Ana Haber bülteninde paylaşılan siyasi eğilim araştırmasında, kararsızlar ve diğer yanıt gruplarının orantısal dağıtılmasının ardından AKP yüzde 29,7 ile ilk, Yeni Parti yüzde 28,2 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 1,5 puan oldu.

Araştırmanın dağıtım öncesi tablosunda ise AKP yüzde 19,8, Yeni Parti yüzde 18,8 olarak ölçüldü.

DÖRT YANIT GRUBUNUN TOPLAMI YÜZDE 33,1

Ankette kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11,9, sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 10,5 oldu. Fikri veya cevabı olmayanlar yüzde 6,9, geçersiz oy kullanacağını belirtenler ise yüzde 3,8 olarak ölçüldü. Bu dört grubun toplamı yüzde 33,1'e ulaştı.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, raporun analiz bölümünde bu tabloyu şöyle değerlendirdi:

“38 yıldır siyasi araştırma yapıyorum. Hayatımda hiç sahada insanların sorulara yanıt vermek istemediği, görüş belirtmediği, 'kararsızım', 'sandığa gitmem' ya da 'protesto ederim' dediği bu kadar yüksek bir yüzde görmemiştim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu verilerle, seçim olduğunda sandıkta nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmek neredeyse imkansız hale dönüştü.”

Yayında, bu oranın yalnızca siyasi kararsızlıktan değil, vatandaşların konuşmaları halinde başlarına ne geleceğine ilişkin endişelerinden de kaynaklandığı değerlendirmesi yapıldı.

DAĞITIM SONRASI İYİ PARTİ YÜZDE 10,9

Yüzde 33,1'lik grubun orantısal dağıtılmasının ardından oluşan tabloda partilerin oranları şöyle sıralandı:

AKP: yüzde 29,7

Yeni Parti: yüzde 28,2

İYİ Parti: yüzde 10,9

DEM Parti: yüzde 9,0

MHP: yüzde 4,9

Zafer Partisi: yüzde 3,1

Anahtar Parti: yüzde 3,1

CHP: yüzde 3,0

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,2

Büyük Birlik Partisi: yüzde 1,3

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1,3

Diğer: yüzde 3,3

DAĞITIM ÖNCESİ ORANLAR

Araştırmanın dağıtım yapılmadan önceki parti oranları ise şöyle açıklandı: