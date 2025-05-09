“Son 6 ayda temel ihtiyaçlarınızı (gıda, kira, fatura vb.) karşılamakta zorlandınız mı?” sorusuna, “Evet, zorlandım” ve “Evet, çok zorlandım” yanıtlarını verenlerin oranı yüzde 61.9 oldu. Bu oran Türkiye’de her 5 kişiden 3’ünün gıda, kira ve fatura gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılamada zorlandığını gösterdi. Ay sonunu getiremeyen toplumun geniş kesimleri için yatırım yapmak da tasarruf etmek de artık hayal oldu.

‘FAİZDE YÜKSELİŞ SÜRER’

Nitekim, araştırmada “Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişler sizi nasıl etkiliyor?” sorusuna “Altın veya dövizle ilgilenecek bir maddi durumum yok” diyenlerin oranı yüzde 62.1 oldu.

Söz konusu soruya, katılımcıların yüzde 19’u “Altın ve/veya döviz almaktan vazgeçmeme neden oldu” cevabını verdi. Katılımcıların sadece yüzde 7.8’i “Daha fazla altın ve/veya döviz yatırımı yapmaya yönlendirdi” dedi. Katılımcılara, “Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi gider yoksa kötüye mi gider?” sorusu yöneltilirken; ‘Kötüye gider’ diyenlerin oranı mart ayına göre artarak yüzde 63.3 oldu. Bununla birlikte araştırmaya göre toplumun yüzde 50.2’si faizlerin artmaya devam etmesini beklerken, yüzde 11.7’si faizin sabit kalacağını, yüzde 13’ü ise düşeceğini öngörüyor.

BU PAZAR SEÇİM OLSA CHP % 36.2

SONAR anketine katılanlar siyasi tercihlerini de açıkladı. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 36.2’si CHP yanıtını verdi. AKP yüzde 30.2 ile CHP’nin 6 puan gerisinde kaldı. DEM Parti yüzde 8.2, MHP yüzde 7.6, İYİ Parti yüzde 7.2, Zafer Partisi yüzde 4.6 ve YRP yüzde 3.9 çıktı. Diğer partilerin oy oranı yüzde 1.7 olarak hesaplandı.