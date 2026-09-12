Doğal temizlik videoları ve komşu tavsiyeleri, beyaz sirkeyi her yere, hatta teras ve bahçe zeminlerine bile sızdırdı. Çoğu kişi, özellikle derzler arasındaki yabani otları temizlemek için yere sirke dökerken iyi niyetli olduğunu düşünüyor. Özellikle İngiltere'de son dönemde popüler olan ve doğa dostu sanılan bu refleks, beton için gerçek bir düşman olabilir.

SİRKE VE BETON: HASARA YOL AÇAN KİMYA

Beton çok alkali bir malzemedir, sirke ise asetik asit içerir. İkisi karşılaştığında asit çimento bağlayıcısına saldırıya başlar; sanki kum tanelerini bir arada tutan tutkalı kemiriyormuş gibi. Korunmamış, gözenekli bir betonda sirke yüzey tarafından "içilir" yüzey matlaşır, tozlu hale gelir, bazen küçük delikler oluşur ve sorun büyür.

Uzun vadede, özellikle daha yoğun temizlik için sirkenin tekrar tekrar uygulanması sonrası döşemelerin, pürüzsüz görünümlerini yitirdiği ve bariz pürüzlerin ortaya çıktığı görülmüştür.

KİMİLER İÇİN ÖZELİKLE TEHLİKELİ?

Terasınızın renginin grileşmesi veya küçük otlarla kaplı olması, hızlı bir "deneme" yapma isteğinizi artırabilir ancak bazı durumlarda bu büyük risk taşır.

Aşağıdaki durumlar betonu özellikle zayıflatmış olabilir ve bu tip teras ya da bahçeye sahip vatandaşların bunu yöntemi kullanmaması gerekir:

Hidrofobik bir kaplama veya vernikle korunmamış, sirkeyi bir sünger gibi emen çıplak veya eski beton.

Sadece %5’lik sirkeye karşın çok daha agresif olan ev tipi "güçlü" veya bahçecilik sirkesinin (%10-20 asetik asit) kullanımı.

Durulama yapılmadan kurumasına bırakılan tekrarlı uygulamalar.



GÜVENLİ ALTERNATİFLER NELİR?

Sadece ılık su + birkaç damla bulaşık deterjanı, çimento kimyasal olarak saldırımadan kirleri çözer. Köpük ve organik izler için, karbonat (oksijenli leke çıkarıcı) eklemek mineral yüzeyi aşındırmadan lekeler üzerinde etki eder.

Her zaman bolca durulayın, ardından kurumasına izin verin ve mümkünse bir sonraki lekeleri ve kötü sirke fikirlerini sınırlamak için özel bir beton hidrofobik kaplama uygulayın.

ASLA YAPMAYIN

Konsantre sirkeyi tüm terasa püskürtmek ve durulamadan kurumasına izin vermek, özellikle çıplak veya dekoratif beton üzerinde yapılmamalıdır.

Günlük bakım için, biraz bulaşık deterjanı ve bir süpürge-fırça ile ılık su uygulaması, birçok terasa parlaklığını geri kazandırmaya yeterlidir. Köpük veya küf lekeleri, aktif oksijen bazlı bir ürün (perkarbonat) ile, iyi bir fırçalamadan önce yaklaşık on beş dakika bekletilerek uygulanmalıdır.