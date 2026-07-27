Araştırma kapsamında Daejeon kentindeki kampüs alanı ile Gapcheon Nehri çevresinden toplanan yapraklar işlenerek doğal lifler elde edildi. Bu lifler biyobozunur bir polimerle birleştirilerek tarım arazilerinde kullanılabilecek dayanıklı bir örtü üretildi.

TOPRAĞIN NEMİNİ KORUYOR

Araştırmacılar tarafından yapılan denemelerde geliştirilen örtünün 14 gün boyunca toprağın nemini büyük ölçüde koruduğu ve bitki gelişimini desteklediği görüldü. Ayrıca malzemenin ultraviyole (UV) ışınlarının büyük bölümünü engelleyerek toprağın daha dengeli koşullarda kalmasına katkı sağladığı belirtildi.

Plastik örtülerin aksine, geliştirilen yeni malzeme kullanım ömrünü tamamladıktan sonra zamanla biyolojik olarak parçalanıyor. Bu sayede hem plastik atık miktarının azaltılması hem de toprağa zarar vermeyen bir alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

PLASTİK ATIKLARA ALTERNATİF OLABİLİR

Araştırma ekibi, tarımda kullanılan plastik örtülerin çevrede uzun yıllar kalabildiğine dikkat çekerken, sonbaharda dökülen yaprakların yeniden değerlendirilmesinin sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Çalışma, bilimsel hakemli Green Chemistry dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, geliştirilen biyobozunur örtünün farklı tarım ürünlerinde de test edilerek yaygın kullanım potansiyelinin değerlendirileceğini belirtti.