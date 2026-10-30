Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim 2026 hava durumu tahminini yayımladı. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken bazı kesimler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Kıyı kesimleri için de hortum riski uyarısında bulundu.

SAĞANAK HANGİ BÖLGELERDE BEKLENİYOR?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde de yağış bekleniyor.

İstanbul'da sabah ve gece, Çanakkale'de sabah ve öğle, Kırklareli'nde ise sabah saatlerinde sağanak öngörülüyor. Bursa'da yağışların aralıklarla görülmesi bekleniyor. Ankara'nın kuzey kesimlerinde sağanağın sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Mardin'de sabah ve öğle saatlerinde, Siirt ve Şanlıurfa'da ise sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞUDA SICAKLIK DÜŞÜYOR, AKDENİZ'DE ARTIYOR

Hava sıcaklığının Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Akdeniz'de ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatıdan, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

MGM'nin tahmininde yer alan sıcaklık değerleri şöyle: