Mutfakların ve sofraların vazgeçilmezi olan taze soğan, kış aylarında kendi sebzesini yetiştirmek isteyenlerin ilk tercihi oldu. Yapılan araştırmalara göre evde ve balkonda en çok tüketilen ve yetiştirilen yeşilliklerin başında gelen taze soğan, kapalı balkonları adeta mini birer seraya dönüştürüyor.



SERT KIŞ ŞARTLARINA MEYDAN OKUYOR

Sonbahar aylarında toprağa dikilen arpacık soğanları, sert soğuklara karşı gösterdiği yüksek direnç sayesinde kapalı balkonlarda sorunsuz bir şekilde büyüyor. Balkonun sağladığı korunaklı alan, bitkinin donma riskini ortadan kaldırırken gelişim sürecini de hızlandırıyor.

Ekimden sadece birkaç hafta sonra ilk filizlerini veren taze soğan, kış boyunca kesintisiz bir biçimde sofralara taze lezzet sunuyor.

SADECE BİR SAKSI VE BİRAZ TOPRAK YETERLİ

Uzmanlar, taze soğan yetiştirmenin hiç deneyimi olmayanlar için bile en pratik yöntem olduğunu belirtti:

Sığ bir saksıya doldurulan organik torf toprağına, arpacık soğanların sivri uçları yukarıda kalacak şekilde hafifçe bastırılması dikim için yeterli oluyor.

Kış aylarında toprağın nemini uzun süre koruması sayesinde sürekli sulama gerektirmiyor. Toprağın üst yüzeyi kurudukça az miktarda su vermek yeterli görülüyor.

Büyüyen yeşil yapraklar dip kısmından kesildikçe alttan yeni filizler çıkmaya devam ediyor. Böylece tek bir ekimle kış boyunca defalarca hasat yapılabiliyor.

Pazar ve market fiyatlarının arttığı kış mevsiminde, kapalı balkonlarda yetiştirilen taze soğan hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kimyasalsız, %100 doğal gıdaya erişim imkanı tanıyor.