Meridian Mining, Mato Grosso eyaletinde yürüttüğü Santa Helena projesinde altın, gümüş, bakır, çinko ve kurşun içeren ikinci bir cevherleşme katmanı tespit etti. Cabaçal maden kuşağında yer alan sahada gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında, görünür altın varlığına da rastlandı.

177 METRE DERİNLİKTE YÜKSEK TENÖRLÜ MAL VARLIĞI

Sondaj kampanyası kapsamında yapılan CD-869 kodlu delme işleminde, 177,6 metre derinlikten itibaren 7,2 metre kalınlığında bir cevherleşme kuşağı kesti. Laboratuvar analizlerine göre tespit edilen ortalama tenörler şu şekildedir:

Altın: Ton başına 1,4 gram

Gümüş: Ton başına 24,3 gram

Çinko: %2,3

Kurşun: %0,9

Bakır: %0,1

Şirket yetkilileri, numunelerde gözlemlenen görünür altının Santa Helena bölgesindeki mineralizasyon çalışmalarında ilk kez kaydedildiğini bildirdi.

DERİNLİKTE SÜREKLİLİK İŞARETLERİ VAR

Haziran 2026'daki ilk duyurunun ardından arama çalışmalarına devam eden şirket, Ağustos 2026'da yeni veriler paylaştı. CD-869 kuyusunun ilerleme doğrultusunda yaklaşık 90 metre mesafede açılan CD-878 kodlu sondaj kuyusu, 11,3 metrelik bir aralıkta şu değerleri kaydetti:

Çinko: %3,4

Gümüş: Ton başına 17,6 gram

Altın: Ton başına 0,8 gram

Kurşun: %0,6

Bakır: %0,2

Söz konusu sondajda ayrıca daha alt seviyelerde bakır oranı daha yüksek ikinci bir katman daha belirlendi.

İKİNCİ BİR ARAMA MERKEZİ OLUŞTURULABİLİR

Keşfedilen alanın volkanojenik masif sülfit (VMS) tipi bir depozito olduğu ifade edildi. Şirket jeologları, yeni katmanı daha önce kayaların elektriksel kutuplanma kapasitesindeki değişimlerle tespit edilen "Santa Helena North" jeofizik anomalisinin derinlerdeki uzantısı olarak değerlendiriyor.

Meridian Mining İcra Kurulu Başkanı (CEO) Gilbert Clark, verilerin Santa Helena’daki toplam mineral kaynağını artırma ve Cabaçal kuşağında ikinci bir arama merkezi oluşturma potansiyeli taşıdığını belirtti.

HENÜZ REZERV NİTELİĞİ TAŞIMIYOR

Sondajlardan elde edilen verilerin henüz ticari olarak kanıtlanmış rezerv niteliği taşımadığı aktarıldı. Saha için henüz bir maden inşa kararı alınmazken; yapının ekonomik potansiyelinin belirlenmesi, açık ocak veya yer altı işletmeciliğine uygunluğunun netleşmesi için süreklilik, hacim ve tenör analizlerini kapsayan ek teknik, ekonomik ve çevresel çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.