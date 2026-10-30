ABD'nin Louisiana eyaletinde yer alan Peigneur Gölü'nde yürütülen petrol arama çalışmaları sırasında meydana gelen hesaplama hatası, bölge tarihinin en büyük çevre ve sanayi kazalarından birine yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken gölün derinliği, su yapısı ve ekosistemi kalıcı olarak değişti.

FARKLI KOORDİNAT SİSTEMLERİ FACİAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Yaklaşık üç metre derinliğe sahip tatlı su gölü Peigneur üzerinde Texaco şirketi adına sondaj yapan ekip ile göl tabanının altında faaliyet gösteren Diamond Crystal tuz madeni mühendislerinin farklı koordinat sistemleri kullandığı tespit edildi. Bu uyumsuzluk sonucu sondaj ucu, planlanan rotadan saparak maden galerilerinin üzerindeki koruyucu kaya tabakasını deldi.

Delinen noktadan yer altındaki tuz galerilerine dolmaya başlayan tatlı su, tuz kütlelerini hızla eritti. Kısa sürede büyüyen açıklık, göl yüzeyinde devasa bir girdap oluşturdu.

PLATFORM VE GEMİLER SULARA GÖMÜLDÜ

Girdap; sondaj platformunu, bir adet römorkörü ve on bir mavnayı içine çekerek yuttu. Kıyı şeridinde yer alan asırlık botanik bahçesi ve sera alanları da çöken zeminle birlikte sular altında kaldı. Sondaj personelinin platformu erken terk etmesi ve madendeki onlarca işçinin su baskını uyarısının ardından zamanında tahliye edilmesi sayesinde faciada can kaybı ya da yaralanma kaydedilmedi.

KANAL TERSİNE AKINCA KITANIN EN YÜKSEK ŞELALESİ OLUŞTU

Göldeki suyun maden boşluklarına tamamen boşalmasıyla birlikte, Peigneur Gölü'nü Meksika Körfezi'ne bağlayan Delcambre Kanalı ters yönde akmaya başladı. Körfezden gelen tuzlu deniz suyu, açılan boşluğa yaklaşık 46 metrelik yükseklikten dökülerek geçici bir şelale meydana getirdi.

Birkaç gün süren dolum sürecinin ve yer altı basıncının dengelenmesinin ardından, batan mavnalardan dokuzu yüzeye çıktı.

TATLI SU GÖLÜ DENİZ EKOSİSTEMİNE DÖNÜŞTÜ

Kaza sonucunda Peigneur Gölü'nün derinliği 3 metreden yaklaşık 60 metreye ulaştı. Tatlı su niteliğini kaybederek tuzlu suya dönüşen gölde, yerel tatlı su faunası tamamen yok oldu; göl alanına körfezden gelen deniz balıkları ve deniz canlıları yerleşti.

Ağır maddi hasara yol açan olayın ardından bölgedeki tuz madenciliği faaliyetleri tamamen durduruldu.