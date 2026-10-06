Olay, ABD’nin Louisiana eyaletinde yer alan Peigneur Gölü’nde yapılan petrol arama faaliyetleri esnasında meydana geldi. Petrol arama şirketi Texaco adına çalışan teknik ekibin koordinat hesaplamalarında yanlışlık yapması nedeniyle, göl tabanında gerçekleştirilen sondaj çalışması büyük bir felakete neden oldu.

TAVAN DELİNDİ, SU MADENE DOLDU

Sondaj platformundaki 35 santimetrelik matkap ucu, göl yüzeyinin yüzlerce metre altında bulunan aktif bir tuz madeninin tavanını deldi. Tatlı suyun yüksek basınçla içeri sızması, madendeki tuz sütunlarını eriterek açılan deliğin kontrolsüz şekilde büyümesine neden oldu.

Kısa sürede devasa bir kuyuya dönüşen delik, göl yüzeyinde güçlü bir girdap oluşturmasına neden oldu. Göl yatağındaki suyun tamamı yer altındaki maden galerilerine akarken; sondaj platformu, gölde bulunan 11 adet şatola (yük gemisi), otobüsler, iş makineleri, ağaçlar ve kıyıdaki yapı kompleksi girdapa kapılarak yer altına çekti.

NEHİR TERSİNE AKTI, GÖLÜN YAPISI DEĞİŞTİ

Yer altında oluşan boşluğun yarattığı vakum etkisi nedeniyle, normal şartlarda Meksika Körfezi’ne dökülen nehir tersine akmaya başladı. Nehrin deniz suyunu göl yatağına taşımasıyla birlikte, eski tatlı su gölü Peigneur, derinliği önemli ölçüde artmış bir tuzlu su gölü halinde döndü.

ZAMANINDA TAHLİKE CAN KAYBINI ENGELLEDİ

Facianın ardından yapılan açıklamada, maden galerilerinde çalışan 55 işçi ile göl yüzeyindeki personelin zamanında tahliye edildiği ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Şirket hakkında inceleme başlatılırken, olay mühendislik literatürüne en büyük insan kaynaklı çevre felaketlerinden biri olarak geçti.