Güneydoğu Surinam'da yürütülen altın arama çalışmalarında dikkat çeken bir keşif yapıldı. Founders Metals Inc., Antino Altın Projesi kapsamında yer alan Maria Geralda hedefinde gerçekleştirdiği ilk sondaj programında, ton başına 11,88 gram altın içeren 22,5 metrelik yüksek tenörlü bir kesime ulaşıldığını açıkladı. Keşif, şirketin 200 kilometrekarelik ruhsat sahasında bulunan ve daha önce hiç sondaj yapılmamış Maria Geralda bölgesinde gerçekleştirildi.

SONDAJ SONUÇLARI

Şirketin paylaştığı teknik verilere göre yüksek tenörlü altın, MG003 kodlu sondaj kuyusunda tespit edildi. Bölge, altın potansiyeliyle bilinen Guiana Kalkanı'ndaki Marowijne Yeşiltaş Kuşağı üzerinde yer alıyor. Uzmanlar, cevherleşmenin intrüzif kayaçlar ile metamorfize volkanik-sedimenter kayaçların temas hattı boyunca geliştiğini belirtiyor.

İlk sondaj kararı ise yüzeyden alınan örneklerin umut verici sonuçlar vermesi üzerine alındı. Yaklaşık 500'e 400 metrelik alanda yapılan yüzey burgu (auger) örneklemesinde numunelerin yüzde 54'ü, ton başına 0,1 gram altın eşiğinin üzerinde değer gösterdi.

Program kapsamında açıklanan diğer sondaj sonuçları ise şöyle:

MG001: 7,5 metrede 0,51 g/t altın

MG002: 6,0 metrede 1,04 g/t altın

MG003: 22,5 metrede 11,88 g/t altın

Sırada yeni sondajlar var

Founders Metals, yüksek tenörlü kesimin ardından cevherleşmenin devam edip etmediğini belirlemek için yeni sondaj çalışmalarına başladı. Ayrıca yüksek tenörlü altın yataklarında görülebilen "külçe etkisini" daha doğru değerlendirmek amacıyla ek analizler yapılacak.

Şirket, planlanan 60 bin metrelik sondaj programının yanı sıra havadan LiDAR taramaları, kuyu içi elektromanyetik (EM) ölçümleri ve daha geniş kapsamlı yüzey örnekleme çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Numunelerin analizleri Surinam'daki Bureau Veritas FILAB laboratuvarında yapılırken, kalite kontrol doğrulamaları Peru'daki ALS Global laboratuvarında gerçekleştiriliyor. Ancak bölge için henüz açıklanmış resmi bir maden rezervi ya da ekonomik fizibilite raporu bulunmuyor.

BÖLGEDEKİ KOŞULLAR

Surinam ekonomisinde madencilik önemli bir yer tutuyor. Sektör, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 60'ını, ihracatının ise yüzde 90'ını oluşturuyor.

Altın sahasının bulunduğu bölge yoğun yağmur ormanlarıyla kaplı olduğu için ulaşım büyük ölçüde nehirler, helikopterler ve mevsimsel yollar üzerinden sağlanıyor.

Öte yandan, Surinam'da 2022 yılında yürürlüğe giren Sorumlu Madencilik Çerçevesi kapsamında arama faaliyetlerinin ileri aşamaya geçebilmesi için su izleme çalışmaları, yerli topluluklarla istişare süreçleri ve imtiyaz (royalty) takip sistemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Bölgede yaşayan Tapanahony ve Lawa toplulukları da geçmiş madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerini gerekçe göstererek yürütülen çalışmaların daha şeffaf şekilde ilerletilmesini talep ediyor.

Maria Geralda sahasında tespit edilen yüksek tenörlü altın mineralizasyonunun büyüklüğü ve ekonomik açıdan işletilebilir olup olmadığı ise devam eden sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.