Maden çalışmalarıyla birlikte gözler yetkililere çevrildi. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Perşembe Yaylası’ndaki maden tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada eski vali Tuncay Sonel’i işaret etti.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Sonel’in Ordu Valisi olduğu dönemde, 14 bölgede sondaj çalışmasına başlandığını belirtti. Kendi dönemlerinde 214 müracaatla karşılaştıklarını belirten Gündoğar, yaylanın doğal sit alanı ilan edildiğini, Aybastı’da madene geçit vermeyeceklerini söyledi.

‘BAŞVURU REDDEDİLDİ’

Yerel bir TV kanalına konuşan Belediye Başkanı Gündoğar, şu ifadeleri kullandı:

“Perşembe Yaylası mendereslerin olduğu bölgede, tamamı Korgan sınırlarında, kısmen de bizim sınırlarımızda olmak üzere ilgili őrma; bir önceki vali Tuncay Sonel döneminde 14 noktaya müracaat etmiş ve 14 noktada sondaj çalışmalarını tamamlamış. Biz göreve geldikten sonra 214 yeni müracaat oldu.”

Gündoğar, Mera Komisyonu tarafından reddedilen müracaatların, őrmanın gerekçelerini yenilemesiyle tekrar gündeme geldiğini anlattı.