Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sonel’e görev yaptığı dönemde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Yılın Yetim Babası” ve “Çocuk Hakları Çocuk Dostu” ödülleri verildi.

Farkındalık projeleriyle öne çıkan Sonel’in, Türkiye’nin geleceğine yön verecek 100 isim arasında gösterildiği belirtildi.

BAKANLIKLARDAN TAKDİRNAMELER

Sonel’in, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iki, İçişleri Bakanlığı’ndan ise "teşekkür belgesi" aldığı kaydedildi.

Kaymakamlık yaptığı yıllarda farklı valilerden toplam 15 başarı belgesi alan Sonel’in sicilinin çok sayıda ödülle dolu olduğu görüldü.

Görev yaptığı bölgelerde üç ayrı fahri hemşehrilik beratı verilen Sonel’e ayrıca Of’un Altın Anahtarı takdim edildi.

Sonel’in geçmiş dönemlerde aldığı ödül ve başarı belgeleri, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

“BİR TEK İNSANLIK VERİLMEMİŞ”

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tuncay Sonel’e sert ifadelerle yüklendi.

Çömez, paylaşımında “Bir tek ‘insanlık’ verilmemiş, ‘ahlak’ verilmemiş, ‘devlet adamlığı vasfı’ verilmemiş!” ifadelerini kullandı.

Çömez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tunceli Valisi'ne;

Tam 5 kez "Yılın Kaymakamı Ödülü" verilmiş.

"Yılın Yetim Babası Ödülü" verilmiş.

"Çocuk Hakları, Çocuk Dostu Ödülü" verilmiş.

"Yılın İdarecisi Ödülü" verilmiş.

"Türkiye’nin Geleceğine Yön Verecek 100 İsim" arasında gösterilmiş.

"Teşekkür Belgesi" verilmiş.

"Farkındalık Ödülü" verilmiş.

"Sosyal Sorumluluk Ödülü" verilmiş.

Valilerden toplam "15 Başarı Belgesi" verilmiş.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 2 "Takdirname", İçişleri Bakanlığı’ndan "Teşekkür Belgesi" almış.

3 "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmiş.

"Of’un Altın Anahtarı" verilmiş.

Diyanet Vakfı tarafından "İyilik Ödülü" verilmiş.

Bir tek “insanlık” verilmemiş, “ahlak” verilmemiş, “devlet adamlığı vasfı” verilmemiş!