Şarkıcı ve söz yazarı Soner Arıca, annesi Altun Arıca’nın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 95 yaşında hayatını kaybeden Altun Arıca, Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Altun Arıca için Fatsa Hz. Hamza Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Aile yakınlarının yanı sıra sevenleri de cenazeye katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Sanat dünyasından birçok ismin yakını olan Altun Arıca; oyuncu Kadir İnanır’ın ablası, Levent İnanır, Bülent Arıca ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesiydi.

''KAÇ YAŞIMA GELİRSEM GELEYİM BEN ONUN KÜÇÜK ÇOCUĞUYDUM''

Annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soner Arıca ise duygusal sözleriyle dikkat çekti. Arıca, annesiyle olan bağını anlattığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kaç yaşıma gelirsem geleyim ben onun küçük çocuğuydum, kaç yaşında olursa olsun o benim annemdi; aynı zamanda oyun arkadaşım, sırdaşım, gizli ortağım, hayat öğretmenimdi..."





''HİÇ KİMSEM YOK GİBİ HİSSEDİYORUM''

Annesinin ardından yaşadığı boşluğu dile getiren Arıca, müziğe sığınacağını belirterek sevenlerine teşekkür etti.

"Şimdi annem yok, sanki ıssızda, tanımadığım bir dünyada, hiç kimsem ve gidecek hiçbir yerim de yok gibi hissediyorum..." sözleriyle duygularını paylaşan sanatçı, annesinin kendisine öğrettiği şarkılardan birini ilerleyen günlerde paylaşacağını da açıkladı.







İşte paylaşımının tamamı:





''kaç yaşıma gelirsem geleyim

ben onun küçük çocuğuydum,

kaç yaşında olursa olsun

o benim annemdi;

aynı zamanda

oyun arkadaşım, sırdaşım, gizli ortağım,

hayat öğretmenimdi…

şimdi annem yok,

sanki ıssızda, tanımadığım bir dünyada,

hiç kimsem

ve gidecek hiçbir yerim de

yok gibi hissediyorum;

bir daha

böyle bir şefkatle ısınır mı yüreğim bilmiyorum…

belki yine,

tüm ağır sancılı zamanlarda

olduğu gibi

müziğe sığınırım da oyalanır ruhum;

o ne yaparsam en iyisini yapmamı isterdi, vasatı onaylamazdı;

istediğini sürdürmeye çalışacağım,

bu bağlamda

yolculuğumun bu kısmına eşlik eden

ve hissettiğim

tarif edilemez sızıyı hafifletmek için

başsağlığı mesajlarıyla

varlık gösteren herkese

tam da annemin ona bir jest yapıldığında dediği gibi

“çok büyük teşekkür ederim”

iyi hissettiğiniz günleriniz,

sağlıklı ömrünüz olsun…

*annenim bana öğrettiği şarkılar var

(ikinci videoda olduğu gibi),

stüdyo kaydımız olan bir şarkıyı

biraz zaman geçince paylaşacağım…''

Soner Arıca'nın annesine veda paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve başsağlığı mesajı aldı.