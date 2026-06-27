3 gün önce annesini kaybederek büyük bir acı yaşayan Soner Arıca, bu kez dayısı Kadir İnanır’ın vefat haberiyle bir kez daha sarsıldı. Ünlü sanatçı, dayısı Kadir İnanır’a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti. Arıca’nın sözleri, takipçilerini derinden etkiledi.

YÜREK BURKAN VEDA PAYLAŞIMI

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Altun Arıca’nın 95 yaşında yaşamını yitirmesi, Arıca ailesinde derin bir yas yaratmıştı. Bu kaybın ardından yalnızca birkaç gün geçmeden Kadir İnanır’ın vefat haberi geldi.

Peş peşe gelen bu acı olaylar sonrası Soner Arıca, sosyal medya hesabından dayısı Kadir İnanır’a duygusal bir paylaşımla veda etti. Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüm. Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi.”

"ACI RÜZGARIYLA ÇEVRELENMİŞ BİR ŞEKİLDE ÇOK ÜZGÜNÜM"

77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Kadir İnanır’ın vefatı, sanat dünyasını sarstı, birçok isim de taziye mesajları paylaştı.

Arıca, paylaşımında ise dayısına dair hislerini şu sözlerle dile getirdi:

“Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…”

Sanatçı ayrıca dayısını anlatırken, “Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir” ifadelerini kullandı. Paylaşımlar kısa sürede büyük etkileşim alırken, çok sayıda takipçi Arıca’ya başsağlığı mesajları gönderdi.