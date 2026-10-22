Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun, 18 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun’un yanı sıra eski eşi Özlem Koldaş ve sanatçının yakın dostları katıldı.

Cenazenin ardından ise taziye düzenlemesi nedeniyle aile içinde anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Soner Olgun’un eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş, sosyal medya paylaşımında büyük kızı Ayşecan Olgun’a yönelik sitemini dile getirdi.

“BÜYÜK KIZINA DA SÖYLEDİM, ‘GEREK YOK’ DEDİ”

Koldaş, Soner Olgun için bir taziye evi açtığını ve bu konuda Ayşecan Olgun’a da bilgi verdiğini belirtti. Koldaş’ın iddiasına göre Ayşecan Olgun, kendilerine haber vermeden ayrı bir taziye düzenledi.

Yaşadığı kırgınlığı anlatan Koldaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim.”

Koldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana ‘Gerek yok’ dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif… Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş. Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için.”

“BİR GÜN HERKES YAPTIKLARIYLA YÜZLEŞECEK”

Yaşadığı kırgınlığın kolay geçmeyeceğini belirten Özlem Koldaş, paylaşımında inancına da vurgu yaptı. Koldaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz. Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkının kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün, herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek.”