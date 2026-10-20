Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, 16 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren sanatçının ardından eski eşi Özlem Koldaş, katıldığı televizyon programında tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koldaş, bazı tetkiklerin zamanında yapılmadığını düşündüğünü belirterek doktor ihmali olabileceğini öne sürdü.

“ÇOK CİDDİ BİR İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Sabah'ta yer alan habere göre; tedavi sürecine ilişkin yaklaşık üç yıldır araştırma yaptığını söyleyen Özlem Koldaş, Soner Olgun'un kan değerlerinde kısa süre içinde ciddi değişiklikler yaşandığını iddia etti. Koldaş, sanatçının üç ay önceki tahlillerinde açlık kan şekeri ve hemoglobin A1c değerlerinin normal olduğunu, üç ay sonraki ölçümlerde ise açlık şekerinin 580'e, hemoglobin A1c değerinin 16,1'e yükseldiğini belirtti.

Koldaş, kan şekeri yüksekliği nedeniyle insülin tedavisi uygulandığını ancak bu değişimin altında yatan nedenin yeterince araştırılmadığını savundu.

“ÇOK ZAMAN KAYBETTİK”

Ameliyat aşamasında uzak metastaz tespit edildiğini ve hastalığın bu noktada dördüncü evrede olduğunu söyleyen Koldaş, daha erken inceleme yapılması halinde tedavi sürecinin farklı ilerleyebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Soner Olgun'un yaklaşık bir buçuk yıl kemoterapi gördüğünü ve ağır hastane süreçlerinden geçtiğini anlatan Koldaş, yaşananların araştırılması gerektiğini dile getirdi.

“BU SÜRECİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM”

Kan şekeri değerlerindeki ani değişimin yeterince incelenmediğini öne süren Özlem Koldaş, “Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal” ifadelerini kullandı.

Koldaş'ın açıklamaları, sanatçının tedavi sürecine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Ancak doktor ihmali iddiasına ilişkin bağımsız bir incelemenin veya resmî bir tespitin bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

SONER OLGUN İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENMİŞTİ

Müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenmişti. Törende konuşan eski eşi Özlem Koldaş, gözyaşları içinde sanatçıya veda etmişti.

Koldaş, konuşmasında 21 yaşından beri Soner Olgun'la birlikte olduğunu belirterek ortak anılarını anlatmış, kızları Elif'e de sahip çıkacağını söylemişti.

“Ah Soner'ciğim sana nasıl veda edeceğim… Ben 21 yaşımdan beri Soner'leyim… Az önce klipleri izlerken hayatım bir an gözümün önünden geçti bir film şeridi gibi… O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Kendi kliplerini kendi çekti. Bir kızımız var Elif bana emanet sen hiç merak etme ona çok iyi bakacağım Soner…”