'Gümüş', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Şeref Bey', 'Bir Aile Hikayesi', 'Acı Aşk', 'Ekşi Elmalar' ve 'Atatürk 1881-1919' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Songül Öden, hayatına dair bilinmeyenleri katıldığı 'Empati' programında anlattı.

"İTİRAF EDİYORUM ARTIK"

İlkokula başladığında annesinin de okuma yazma bilmediğini belirterek "Annem akşam üzeri okula gidiyordu, çocukken çok garip bir şey, utanıyordum! İtiraf ediyorum artık. Herkesin annesi okuma yazma biliyordu, benim annem okuma yazma bilmiyor şeyini, kendi içimde çocukça yargılamışım annemi!" dedi.

Diyarbakırlı bir ailenin çocuğu olan Songül Öden, anne ve babasının 6 aylıkken boşandığını söyledi.

Öden şöyle devam etti: "Çok kardeşli bir ailede büyüdüm. Bir abim, bir kız kardeşim ve üç ablam var. Babasız büyümek çok zor, çünkü yerinde durması gereken bir rol modelin yok. Üstelik de var, hayatta, varken yok! O sebeple acıydı. Çocukken kendimize yalan söylüyorduk babayla ilgili, 'Bizim hiç babaya ihtiyacımız yok' diye havalı cümleler kurduğumuzu hatırlıyorum.”

"AŞKIM İLK TANIŞTIĞIMIZDA BAŞLAMADI"

Songül Öden, 2020 yılında evlendiği ş insanı Arman Bıçakçı ile nasıl tanıştığını da anlattı: "Eşime 'Seni çarşıdan aldım' diyorum. Kapalıçarşı'da tanıştık. Ama benim aşkım ilk tanıştığımızda başlamadı. Çok etkilendim ilk görüşte ama aşk değildi. Onun için farklı olabilir."

2024 yılında ilk kez anne olan ve kızına Sone Larin adını veren Öden, "Anne olmak oyunculukta senin kendi içinde yeni bir kapı açtı mı?" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

"Mesleki olarak bilmiyorum onu seyirci takdir edecek. Çünkü son rol aldığım 'Büro' adlı yapım henüz yayınlanmadı. Ama kendim için şunu söyleyebilirim. Annemi daha iyi anladığım, zamanı daha iyi yönettiğim, dünyayı fark ettiğim bir süreç oldu. Korkularım, endişelerim biraz daha azaldı.Çok evhamlı biriydim ama kızım doğduktan sonra hiç öyle olmadım."