Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 36’sı çocuk 78 canı yitirdiğimiz korkunç yangının sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını isteyen aileler, otelin önünde buluşarak adalet çağrısında bulundu.

Kartalkaya Aile Platformu, TBMM’de Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesini” istedi.

21 Ocak 2025’taki faciadan bu yana 21.5 ay geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığını söyleyen aileler, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy istifa" ve "Otel kötülük müzesine dönüştürülsün" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler adına açıklama yapan Hilmi Altın, "Ben, otelden şans eseri çıktım. Eşimi ve kızımı burada bıraktım. Bunun sebebi olan kişiler malum. Beni ve bu kadar aileyi bu acıyla buraya çıkmak zorunda bırakanlar utansın” dedi.

Yaklaşık 2 yıldır çırpındıklarını söyleyen Altın, şöyle devam etti:

ADALET YORGUNUYUZ

“Biz yana yana 'Adalet’ diye bağırarak koşturuyoruz. Yollardayız. Adliye kapılarındayız. Danıştay kapılarındayız. Yargıtay peşindeyiz. Bu acımızla bizi buraya sürüklemeye kimin hakkı var? Denetlemeye gelenler otelde bedava kalmış. Bu insanlar, Turizm Bakanı'nın altında hala görevdeler. Cevap ver, Turizm Bakanı. Dayanacak gücünüz kalmadı. Bu Turizm Bakanı istifa etsin."

Dosya sümen altı

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise yüreği dayanmadığı için otelin bulunduğu bölgeye gitmeyip, Bolu Adliyesi önünde açıklama yaptı:

“Savcının bu dosyayla ilgili 6 aydır yaptığı hiçbir çalışma yok. 3 aydır yürüdük, Ulus Meydanı’nda bağırdık, sessiz eylem yaptık. Bakın bomboş bir dosya. Ben buradan Adalet Bakanı”na tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen Sayın Bakanım, siz talimat vermedikçe dosyayı önünde tutan, şu önünde bulunduğumuz Bolu Cumhuriyet Savcılığı’nın kılı kıpırdamaz.”

SÖZCÜ’nün manşeti poster yapılarak otel önüne konuldu.

Yarım adalet olmaz

Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Emin olun, kimse bu otelin önünde böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmak istemezdi. Bir an önce ilgili tüm kamu görevlileri hakkında acilen kovuşturma süreçlerinin açılmasını, talep ediyoruz. Kimse şunu unutmasın ki hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir koltuk hukukun üstünde değildir.

YENİ Partili Mahmut Tanal: Burası bir utanç yeridir. Bu otel ailelerin muvafakati alınarak insanlık müzesine dönüştürülmesi gerekir. Yetkililer yargılanmadığı müddetçe adalet yarım kalmış olur. Biz eksiksiz bir adaletin tecellisini istiyoruz."

Kartalkaya’da Bakan Ersoy’a istifa çağrısı

MECLİS’te Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken konuşan İYİ Partili Rıdvan Uz, Mehmet Nuri Ersoy’u istifaya davet etti:“Kartalkaya’da kaybettiğimiz 78 vatandaşımızın ardından yönettiğiniz Bakanlığın siyasi sorumluluğunu üstlenip istifa etmenizi beklemekteyiz. Makamlar değişir, bütçeler gelir geçer fakat milletin sizden beklediği hesap ortadan kalkmaz.”