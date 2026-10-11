İtalya'nın Lazio bölgesindeki Viterbo ilinde bulunan Mezzano Gölü'nde gerçekleştirilen su altı çalışmaları, tarih öncesi bir yerleşimin izlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. MÖ 13. yüzyıla tarihlendirilen kılıç, gölün güney kıyısındaki araştırmalarda bulundu. Böylece 1970'li yıllardan bu yana bölgede keşfedilen bronz kılıçların sayısı üçe yükseldi.

KILICIN YANINDA BAŞKA EŞYALAR DA BULUNDU

Viterbo ve Güney Etrurya Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Koruma Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yalnızca kılıç değil, çok sayıda tarihi eser de gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar arasında bronz baltalar, ok uçları, hançerler, mızrak uçları, iğneler, bir ustura ve sağlam durumdaki seramik kaplar bulunuyor.

Araştırmacılar, kılıcın bronz bir usturaya yakın konumda bulunmasını özellikle dikkat çekici buldu. Tunç Çağı'na ait başka yerleşimlerde de karşılaşılan bu tür eşya birliktelikleri, savaşçı seçkinler ve yüksek toplumsal statüyle ilişkilendiriliyor.

GÖLÜN DİBİNDEKİ SİLAHLARIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR

Sönmüş bir yanardağın kraterinde yer alan Mezzano Gölü, Tunç Çağı'nda ahşap kazıklar üzerine kurulmuş büyük bir yerleşime ev sahipliği yapıyordu. Gölün altında korunan kalıntılar, bölgede binlerce yıl önce üretim, ticaret ve sosyal yaşamın gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Arkeologlar, kılıç ve diğer metal eşyaların gölün dibine nasıl ulaştığını henüz kesin olarak açıklayamıyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinde suya bırakılan silahların bazı dini törenlerle ilişkili olduğu biliniyor. Mezzano'daki eserlerin de bilinçli olarak suya bırakılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, yeni su altı kazılarıyla bu gizemi aydınlatmayı hedefliyor. Koruma çalışmalarına alınan bronz eserlerin ilerleyen dönemde düzenlenecek bir sergide ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.