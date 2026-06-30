CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in dış ilçeleri Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire’yi ziyaret etti. Menderes Havzası’ndaki gezi boyunca gittiği yerlerde traktör römorkundan, kahvehanedeki sandalye üstünden, çiçek üreticilerinin bahçesinden seslendi. Geçtiği her yerde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özel’in son durağı ise İzmir oldu. Özel, Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden almasının ardından Kordon’daki Pasaport İskelesi’nin karşısında bulunan alternatif il başkanlığının açılışını yaptı. Özel güne Bayındır ilçesindeki Bayçikoop Çiçek ve Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek başladı. Özel burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Özel’in Beydağ’da çektiği selfiede çocuklar, gençler, yaşlılar bir arada.

’BU İŞİN GÖBEĞİNDELER’

“Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son dört kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan altı yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki Genel Başkan’ı değiştirmeye çalışıyorlar. Dün, ‘Ben bu işin hiçbir yerinde yokum’ demiş. Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı Adalet Bakanı bu işin tam göbeğindedir. Bunu herkes bilsin.”

‘BİZ BU OYUNU BOZARIZ

Özel Kiraz’da yaptığı konuşmada ise, “Elimizde bir mikrofon, ayağımızın altında Kiraz Belediyesi’nin bankı var. Bu bize yeter. Milletimiz için yeni bir yol açıyoruz; bu yolun sonu, halkın iktidarıdır” dedi. Yeni partinin sorulduğunu belirten Özel, “Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Parti yeni de olsa mevcut partide devam da olsa yeni bir siyaseti müjdeliyoruz” diye konuştu.

“Şunu iyi bilsinler ki CHP için bölünme planı yapanlar; ne Cumhuriyet Halk Partisi’ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerde bırakırız ne de Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz» diyen Özel şöyle devam etti: “Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet etsin, dün toprağa verdik Kadir İnanır’ı. Onun deyimiyle ‘Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.’ Bir kez daha hem Kadir İnanır’a, hem de bütün oyunları bozan Tatar Ramazanlara selam olsun.”

Özel, Bayçikoop Çiçek ve Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti.

‘Kişisel hırsları arkada bıraktık’

Özel ikinci durağı Ödemiş’te “Biz kimseyi ayırmak, bölmek, arkada bırakmak niyetinde değiliz” dedi. Özel şöyle devam etti: “Arkada bıraktığımız kişisel hırslardır, kişisel inatlardır, ihtiraslardır. ‘Ben olayım’ derken Türkiye’ye kaybettirme inadıdır. Buradan, Ödemiş’ten ant olsun ki kendi namıma ne bir makam, ne bir mevki ama Türkiye için iktidar istiyorum. Yanımızda milletvekillerimiz, ilçe, il başkanlarımız var, yarın için bir şey istemiyorlar; sizin için bir şey istiyorlar. Sizin için bir şey istiyorlar. Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun.”

Bir kadın Özel’i yanaklarından böyle öptü.

10. Yıl Marşı’ndaki gibi her yaştan gençlerle…

7’den 70’e ilginin yoğun olduğu Özel şöyle konuştu: “Ne yaptıysak ve ne yapacaksak Atatürk’ün 10. Yıl Marşı’nda söylediği gibi her yaştan gençlerle yapacağız. Öylesi vardır, 30 yaşındadır, seçilmişlerin değil atanmışların peşindedir, ondan hayır gelmez. Öylesi vardır, 80 yaşındadır, seçilmişin arkasındadır, yoluna kurban olayım.”