Kış aylarında her gece kullandığımız yorganlar zamanla ter, nem ve yanlış saklama koşulları nedeniyle sararabilir. Özellikle açık renkli yorganlarda oluşan bu sararmalar hem hijyen açısından rahatsız edicidir hem de estetik olarak kötü bir görüntü oluşturur. Ancak endişelenmenize gerek yok. Kimyasal deterjanlara başvurmadan, evdeki basit malzemelerle yorganlarınızı tertemiz yapabilir, eskisi gibi kar beyazı görünüme kavuşturabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

-1 su bardağı karbonat

-1 çay bardağı beyaz sirke

-1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı (renksiz olanlar tercih edilmeli)

-1 çay bardağı oksijenli su (eczanelerde bulunabilir)

-Ilık su

NASIL UYGULANIR?

-Küvet ya da büyük bir leğeni ılık suyla doldurun.

-Yukarıdaki tüm malzemeleri suya ekleyin ve iyice karıştırın.

-Yorganınızı suya daldırın ve tamamen ıslanmasını sağlayın.

-En az 4 saat bekletin (gece boyunca bekletmek daha etkili).

-Ardından yorganı bol su ile durulayın ve nazikçe sıkın.

-Güneşli bir alanda, tercihen açık havada iyice kurutun.

Kurulama işlemi sırasında yorganı iyice çırparak iç dolgusunun topaklanmasını önleyin. Bu yöntem sadece sararmayı gidermekle kalmaz, yorgandaki kötü kokuları da ortadan kaldırır.