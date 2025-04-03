İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan için boykot çağrısı yapmıştı.

2018 yılında söylediği "Sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştahıyım" sözleri ile gündem olan türkücü Yavuz Bingöl, yaşananların ardından Özel'e mektup yazdı.

'BİRBİRİMİZE SARILMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Protestoları, "Gençleri sokağa dökme çabası" diye nitelendiren Bingöl, Özel'e "Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum" dedi.

Bingöl, ülkenin en büyük kentinde milyonlarca kişinin oyu ile belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından gelen protestolara rağmen mektubunda "Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma..." ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Yavuz Bingöl, Özgür Özel'e yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel,

Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize.

Bu köklü ortaklığımızın kucağı Anadolu'ydu.

Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve tabii isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın...

Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur.

Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma...

Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu?

Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum.

Yavuz Bingöl"