Halkla buluşmayı sürdüren CHP lideri Özgür Özel BirGün TV’nin sorularını yanıtladı. Timur Soykan’a konuşan Özel, “Son çaba da boşa çıkarılırsa ‘Ne taraftan yürüyeyim?’ diye millete soracağım” dedi.

Tutuklanacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Özel, “Tutuklanmayı şimdi beklemiyorum. Zira şöyle beni ne diye tutuklayacaklar? Yani neyle suçlanıyorum ben? AK Parti’yi yenme suçu” ifadelerini kullandı. Özel şunları söyledi:

ERDOĞAN’A PUSU

“Erdoğan’ı yeniden aday edeceksen getirin şimdi aday edin. Erdoğan’a da parti içinde bir pusu kuruluyor olabilir. Sarayda mahdumlar, damatlar birbirine girmiş gazetelerde vekalet savaşları, Twitter’da bilmem neler olurken sen merak etme seni 16 Nisan’da aday edeceğiz deyip paketleyebilirler.”

BÖCEK’İ AFFEDERİM

Ben kendi hakkımı Akın Gürlek’e, kendini kurtarmak için iftiraya soyunanlara hakkımı helal etmem. Ama 105 gün yoğun bakımda yatmış, 21 ilaçla yaşayan birisi...

Bu işler bittiğinde gelip Muhittin Böcek ‘Ya ben şu durumdaydım ve gelinimle oğluma bunu yaptılar, bana bunu yaptılar. Hakkını helal et derse’ orada ben helalleşmekten geri durmam. Ama Uşak Belediye Başkanı’na (Özkan Yalım) ölürüm hakkımı helal etmem.”

UYUYAMADIM

“Stresin en yüksek olduğu zamanda vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Kemal Bey’in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, yani Barrack’ın ‘merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok’ dediği vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.”

MİLLETE SORARIM

“Biz bu partide bir mücadeleyi sonuna kadar verme kararlılığındayız. Son çaba da boşa çıkarılırsa bu kötü niyetli çabalarla, ondan sonra millete soracağım. Ben ne taraftan yürüyeyim? Yani yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler. Ondan çok eminim. Ama onu öyle hani gecikmeden veya uzatarak yapacak değilim.”

SOKAKTA İKİ SES ÇOK

“Ama sokakta şimdi iki ses çok. İlk gün yüzde 90 partiyi asla bırakma sesi çoktu. Yüzde 10 da sen yürü biz arkandayız diyorlardı. Bu önce 70’e 30’a düştü. Şimdi 51’e 49. Partiyi bırakma diyenlerle sen yürü diyenler... Sokak ne diyecek onu duymak lazım ama sonuna kadar bu mücadeleyi vermek lazım.”

Özel halkla birebir temasta

Özgür Özel’in farklı il ve ilçelerde vatandaşlarla doğrudan temas kuracağı programlara ağırlık vereceği öğrenildi. Özel esnaf ziyaretleri, pazar yeri ve kahvehane ziyaretlerine ağırlık verecek olan. Özgür Özel, gençlerle ve vatandaşlarla halk buluşmaları da yapacak. Önceki gün Ankara Ulus’ta, dün de Denizli’de halkla buluşan Özgür Özel, bugün Burdur’un Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri ile Merkez ilçede farklı vesilelerle vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bekleyin partiyi geri alacağız

Özgür Özel, Denizli’de halkla buluştu. Bozkurt ilçesindeki pazarda bir vatandaşın partide yaşanan son gelişmelere tepki olarak CHP’den istifa edeceğini söylemesi üzerine Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifasını hatırlattı. Özel, istifa etmek isteyen vatandaşa şu sözlerle seslendi:

TÜRKİYE’Yİ KAZANACAĞIZ

“Hatta dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da senin gibi kızmış, butlana tepki olsun diye istifa etti. Bekleyin. Hukuk işleri var, siyasi mücadele var, bir şekilde biz bu partiyi geri alacağız. Çare kalmadı o zaman birlikte karar veririz. Şimdilik baba ocağını kimse bırakmasın.”

Kahvehane ziyaretinde, genel başkan adaylığı sürecindeki siyasi yürüyüşünü Denizli örgütünün desteğiyle başlattıklarını hatırlatan Özel “Yürüyüşe buradan başlamıştık. Denizli Büyükşehir’i kazandık. Nasıl 30 yıl sonra Denizli’yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye’yi kazanacağız” dedi. Özel’e sohbet esnasında bir yurttaş “Sandığa gitmeyeceğiz” deyince Özel, “Beraberiz, sandığa gideceğiz” ifadesini kullandı.

MİLLETİN GÖNLÜNDEYİZ

Denizli’de kurulan semt pazarında tezgâhın başına geçerek çilek satan Özel, “Otobüslerimizi de elimizden aldılar. Bize otobüs de lazım değil. Bakın bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz” diye konuştu.

Bir vatandaşın, “Başkanım kurtar memleketi, Cumhuriyet gidiyor” sözlerine Özel, “Kurtaracağız inşallah” karşılığını verdi.