Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024’e ilişkin AB gelir ve yaşam koşulları istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, AB’de yoksulluk riski altında olan nüfusun oranı 2023 yılına göre değişim göstermeyerek yüzde 16,2 seviyesinde sabit kaldı.

Eurostat, 2025 yılına dair yoksulluk riski olan nüfus tahminini ise düşürerek yüzde 16,1 seviyesine çekti.

TÜRKİYE EN FAZLA RİSK ALTINDA OLAN ÜLKE

Ülkelere göre yoksulluk riski altında olan nüfus oranları incelendiğinde, Eurostat’ın açıkladığı AB’ye üye ve gözlem kapsamındaki toplam 29 ülke arasında en az yoksul nüfusa sahip ülkeler; yüzde 9,5 ile Çekya, 11,5 ile Belçika, 11,6 ile de Danimarka oldu. En fazla risk altında olanlar ise yüzde 22,6 ile Türkiye, yüzde 21,7 ile Bulgaristan, yüzde 21,6 ile de Letonya oldu.

AB ülkelerinde yoksulluk riski altında olanların toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 16,2 iken, Euro Bölgesi’nde bu oran yüzde 16,6.

Ayrıca, Eurostat, Türkiye’de yoksulluk riski altında bulunan nüfusun 18 milyon 675 bin kişi olduğunu açıkladı.

GENÇ YOKSULLUKTA TÜRKİYE'DE ORAN CİDDİ

15 ila 24 yaş arasındaki genç nüfusta yoksulluk riski incelendiğinde, dikkat çeken veriler ve ülkeler yer alıyor. Genç nüfusta yoksulluk riski oranı AB’de yüzde 21,4 iken, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ülke yüzde 32,7 ile Lüksemburg oldu. Yüzde 29,7 ile Norveç ve yüzde 26,6 ile Bulgaristan ise genç nüfus için en riskli olan diğer ülkeler. Genç nüfusta yoksulluk riskinin en düşük olduğu ülkeler yüzde 9,3 ile Slovenya, yüzde 11,1 ile Kıbrıs ve yüzde 11,3 ile İrlanda oldu.

Öte yandan, yüzde 21,2 ile Türkiye, genç nüfusta yoksulluk riski açısından AB ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde yer aldı. Türkiye’de yoksulluk riski bulunan toplam genç nüfus ise 2 milyon 870 bin olarak açıklandı.

Türkiye’de toplam yoksulluk riski altındaki nüfusun yüzde 15,4’ünü genç nüfus oluşturuyor.