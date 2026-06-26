FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile ABD, Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı. Grubun ilk iki maçında gol atamayan millilerimizin gol şarkısı merak ediliyordu. Milliler ABD karşısında ilk gollerini atarken merak da son buldu.
İLK GOL ARDA’DAN
Mücadelenin 10. dakikasında A Milli Takımımızın hızlı gelişen hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasına giren Arda Güler, düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, milli takımımızın turnuvadaki ilk golü oldu.
GOL MÜZİĞİ TARKAN’DAN
Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan'ın attığı gollerin ardından Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısının çaldığı duyuldu.