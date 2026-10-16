İstanbul Sancaktepe’de 13 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen olayda, filmleri aratmayan bir kaçırma ve dolandırıcılık zinciri deşifre edildi. Yolda yürürken zorla bir otomobile bindirilerek kaçırılan Doğukan M. (21) için arkadaşının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ÖZEL HAREKAT KONTEYNERA BASKIN DÜZENLEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini adım adım takip eden polis ekipleri, kaçırılan Doğukan M.’nin Kartal’da boş bir arazide yer alan konteyner içerisinde zorla tutulduğunu tespit etti. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, alıkonulduğu yerde darp edilen ve işkence gören Doğukan M. kurtarılırken, olayı gerçekleştiren 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

"120 BİN LİRA DOLANDIRDI" İDDİASI

Emniyette sorgulanan şüpheliler, Doğukan M.’nin sosyal medya üzerinden zihinsel engelli olan 24 yaşındaki A.K. ile arkadaşlık kurduğunu, kandırarak çeşitli hediyeler aldırdığını ve yaklaşık 120 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptığını öne sürdü. Şüphelilerin, bu olayın intikamını almak amacıyla kaçırma ve alıkoyma eylemini gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ, GÖZALTINA ALINMAKTAN KURTULAMADI

Konteynerden kurtarıldıktan sonra kendisini çıkaran ekiplere "Beni kurtarmasaydınız öldüreceklerdi" diyerek teşekkür eden Doğukan M. hakkında da adli işlem başlatıldı. Zihinsel engelli bireyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Doğukan M., ifadesinde A.K.'nin kendisine aldıklarının hediye olduğunu savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü ile hakkında işlem yapılan Doğukan M. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşları küçük olan 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.