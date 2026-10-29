Sony, bağımsız yayıncı Read-Only Memory iş birliğiyle hazırlanan “PlayStation: The First 30 Years” adlı arşiv kitabını duyurdu. PlayStation’ın 30 yıllık geçmişini anlatan kitabın standart sürümü 125 dolar, yalnızca 2 bin adetle sınırlı koleksiyoncu sürümü ise 325 dolar olarak fiyatlandırıldı.

400 sayfalık sert kapaklı kitap, 375 × 295 milimetre boyutlarında ve yaklaşık beş kilogram ağırlığında. Küresel ölçekte ön siparişe açılan kitabın teslimatlarına kasım ayında başlanması planlanıyor. Türkiye’de resmi olarak satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.

YAYINLANMAMIŞ PROTOTİPLER VE TASARIMLAR

Kitap, orijinal PlayStation’dan PS5 dönemine uzanan süreçteki Ar-Ge çalışmalarından görsel belgeler içeriyor. Nadir konsol ve kumanda prototipleri, konsept çizimleri, deneysel modeller ve daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış tasarım aşamaları bu çalışmada bir araya getiriliyor.

Kitapta Ken Kutaragi, kontrolcü tasarımcısı Teiyu Goto ve Sony cihazlarının tasarımında rol alan Yujin Morisawa’nın anlatımları da yer alıyor. Çalışmanın görsel yönetmenliğini Michael C. Place, tasarımını Nicole Motby, fotoğraf çekimlerini ise Benedict Redgrove üstleniyor.

KOLEKSİYONCU SÜRÜMÜNDE İMZALI FOTOĞRAF

125 dolarlık standart sürümde kabartmalı ve gofre baskılı kapak, folyo yaldız detaylar ve dört kumaş ayraç bulunuyor.

325 dolarlık koleksiyoncu sürümü ise açık dikişli sırt yapısı, folyo baskılı özel sunum kutusu ve beş renkli neon mürekkeple basılmış iç detaylarla hazırlanıyor. Bu sürüme, Teiyu Goto ile Benedict Redgrove’un imzaladığı 365 × 285 milimetre boyutlarında özel bir fotoğraf baskısı da eşlik ediyor.