PlayStation'ın 2028 yılı itibarıyla fiziksel disk üretimini tamamen durdurma kararı, küresel oyun sektöründe büyük bir çalkantıya yol açtı. Uzmanlar, bu hamlenin 7,2 milyar dolar büyüklüğündeki ikinci el oyun pazarını yok olma noktasına getireceğini ve geleneksel perakendeciliğin sonunu hazırladığını belirtiyor.

13,8 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜME BEKLENTİSİ ALTÜST OLDU

Dataintelo tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında 7,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan ikinci el oyun pazarının, 2034 yılına kadar 13,8 milyar dolara erişmesi öngörülüyordu. Ancak Sony’nin tamamen dijital odaklı bu stratejisi, sektördeki tüm dengeleri ve büyüme tahminlerini baştan aşağı değiştirdi.

Fiziksel disklerin piyasadan çekilmesiyle birlikte yeni oyunların ikinci el pazarına girmesi tamamen engellenecek. Bu durum mevcut stokların zamanla eskimesine ve tükenmesine yol açarken, özellikle kısıtlı bütçeyle oyun almak isteyen tüketicilerin ve koleksiyoncuların seçeneklerini ciddi şekilde kısıtlayacak.

UZMANLAR UYARIYOR: PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN SONU GELİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Wedbush Securities analisti Michael Pachter, fiziksel satışların azalmasıyla geleneksel oyun perakendeciliğinin kaçınılmaz bir sona doğru sürüklendiğini ifade etti. Pachter, satılan oyunların en az üçte birinin ikinci el olduğunu ve oyuncuların bu satışlardan elde ettikleri bütçeyle yeni oyunlar satın alabildiğini vurguladı.

Morningstar analisti Kazunori Ito ise Sony’nin bu dijitalleşme hamlesinin ikinci el pazarını zamanla tamamen ortadan kaldıracağını savundu. PC tarafında Steam, Epic Games ve GOG gibi platformlar aracılığıyla bu dönüşümün yıllar önce tamamlandığına dikkat çeken uzmanlar, Microsoft'un da Xbox tarafında benzer bir dijitalleşme süreci üzerinde çalıştığını hatırlatıyor.

DİJİTALLEŞME BİR TERCİH Mİ YOKSA ZORUNLULUK MU?

Xbox’ın fiziksel oyun koleksiyonlarını dijitalleştirmeye yönelik yeni özellikler test etmesi, sektördeki genel eğilimin artık fiziksel medyadan tamamen uzaklaştığını kanıtlıyor. Ancak analistler ve oyuncular bu durumun getirdiği sorumlulukları tartışmaya başladı.

Sektör Analistlerinin Değerlendirmesi: "Oyuncuların dijitalleşmeyi pratik bir seçenek veya değer olarak görmesi ile bu imkanın ellerinden alınarak dijital sistemlere mecbur bırakılması arasında çok büyük bir fark bulunuyor."

Fiziksel medyanın tarih olmasıyla birlikte oyun erişilebilirliğinin olumsuz etkileneceği, konsol üreticilerinin dijital mağazalar üzerindeki fiyatlandırma tekelini pekiştireceği ve sektörde kartların yeniden dağıtılacağı öngörülüyor.