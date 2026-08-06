Sony, PlayStation 5 için satışa sunulan yeni kutularda önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, disk sürücülü 1 TB PS5 paketlerine, "Ocak 2028'den itibaren piyasaya çıkacak yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk formatında satılmayacağını" belirten çok dilli bir bilgilendirme eklemeye başladı.

Sony, kararından geri adım atmıyor Kutudaki uyarıya göre, Ocak 2028 sonrasında yayımlanacak yeni PlayStation oyunları PlayStation Store ve dijital perakendeciler üzerinden sunulacak. Buna karşın, 2028 öncesinde piyasaya sürülen fiziksel PS4 ve PS5 oyunları mevcut konsollarda çalışmaya devam edecek. Sony, fiziksel oyun üretimini sonlandırma kararını ilk olarak 1 Temmuz'da duyurmuştu.

Karar yalnızca Ocak 2028 ve sonrasında çıkacak yeni oyunları kapsıyor. Daha önce piyasaya sürülen veya 2028'den önce çıkacak fiziksel oyunlar ise bu değişiklikten etkilenmeyecek. Şirket ayrıca PS5'in disk sürücüsünün 2028'de işlevini yitirmeyeceğinin altını çiziyor. Kullanıcılar, sahip oldukları fiziksel oyunları ve ikinci el olarak satın alacakları 2028 öncesi diskleri kullanmayı sürdürebilecek. Yeni uyarının kutulara eklenmesiyle birlikte Sony, kullanıcılara yaklaşık iki yıl önceden bilgilendirme yapmış oldu. Perakendeciler 2028 sonrasında da yeni PlayStation oyunlarını satabilecek ancak bu ürünler oynanabilir disk yerine dijital lisans içerecek.

Öte yandan Sony, gelecek nesil PlayStation konsollarının mevcut fiziksel oyun arşivleriyle nasıl bir uyumluluk sunacağı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak kutularda yer alan yeni bilgilendirme, şirketin fiziksel medya stratejisini değiştirmeyi planlamadığını ve dijital dağıtıma geçiş sürecini planlandığı şekilde sürdüreceğini doğruluyor.