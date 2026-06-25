İSTANBUL Taksi Şoförleri Derneği (İTSD), dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde görülen Martı TAG davası öncesinde sosyal medyada tartışma yaratan bir katılım çağrısı yaptı.

“Batı Avrupa Taksi (B.A.T)” grubu imzasıyla paylaşılan afişte, elinde beyzbol sopası bulunan bir kişi ile kalabalık bir grubun yer aldığı görsel kullanılarak taksicilere duruşmaya toplu katılım çağrısında bulunuldu.

SUÇ DUYURUSU

Söz konusu görsel, şiddeti körüklediği gerekçesiyle tepki çekerken Martı TAG, afişte yer alan görsel ve ifadelerin tehdit ve korkutma amacı içerdiği, ayrıca adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde dava öncesi, bir tarafta sarı şapkalarıyla İstanbul’un dört bir yanından ve çevre illerden gelen taksi esnafı, diğer tarafta ise yeşil şapkalarıyla Martı TAG sürücüleri yer aldı.

OLAYSIZ DAĞILDILAR

İki grubun birbirine yaklaşmasını engellemek isteyen polis ekipleri, adliye çevresinde büyük barikat kurdu.

Olası bir arbedenin önüne geçmek amacıyla meydana çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, TOMA’lar stratejik noktalarda konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri sayesinde duruşma sonrası taraflar olaysız şekilde dağıldı.

Martı TAG yasaklandı, uygulama kapatılmadı

Mahkeme heyeti davanın yedinci duruşmasında kararını açıkladı. Martı TAG’ın internet sitesi ve mobil uygulamasının erişime engellenmesine ve reklam faaliyetlerinin durdurulmasına hükmedildi. Buna karşın, taksicilerin uygulamanın derhal kapatılmasına yönelik acil tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi. TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını ilan etti.